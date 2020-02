Meer kunst- en cultuurbezoekers door campagne

De collectieve cultuurcampagne ‘Kunst en cultuur die blijft hangen’, die cultuurinstellingen in samenwerking met de gemeente en The Hague Marketing Bureau afgelopen jaar zijn gestart, blijkt succesvol. Uit onderzoek, door PanelClix uitgevoerd, blijkt dat 50 procent aangeeft dat de campagne succesvol uitnodigt tot een bezoek aan een theater of museum in Den Haag.

80 procent van de ondervraagden vindt dat Den Haag een stad is met een gevarieerd en hoogwaardig kunst- en cultuuraanbod. Ook de partners in de campagne zijn tevreden over de resultaten, zoals Het Nationale Theater. Zij melden dat ruim 50 procent van de bezoekers op hun website nieuw publiek is dat via cultuuraanzee.nl de weg weet te vinden naar het grootste Nederlands toneelgezelschap. De campagne loopt in totaal drie jaar en met dit onderzoek wordt het eerste jaar afgesloten.

De cultuurcampagne ‘Kunst en cultuur die blijft hangen’ vindt zijn oorsprong vanuit de collectieve behoefte om het culturele aanbod in Den Haag breed onder de aandacht te brengen. Binnen deze campagne worden iconische meesterwerken gecombineerd met minder bekend aanbod. Zo werd het ritme van de dansers van Korzo gecombineerd met de Victory Boogie Woogie en Escher met het Panorama van Mesdag, waarbij bezoekers door de optische illusie even de weg kwijt zijn.