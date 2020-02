Jacqueline had meer dan 70 hulpverleners: “Ik heb echt een vertrouwenspersoon in mijn leven gemist”

Na overvallers slaan inbrekers toe in snackbar

Snackbar De Jong Snacks is in de nacht van zaterdag op zondag voor de tweede keer in twee maanden de dupe geworden van criminaliteit. Deze keer hadden inbrekers het op de zaak gemunt. In november wist een medewerker nog gewapende overvallers uit de snackbar te jagen.

De snackbar heeft beelden van de inbraak op Facebook gezet. Te zien is hoe twee inbrekers het pand via een raam naast de deur naar binnen sluipen. Beide inbrekers hebben hun capuchon op. Hoe veel de inbrekers precies hebben buitgemaakt is nog onbekend.