Verdachten van grootscheepse drugssmokkel-, witwas- en spookbewoningszaak voor de rechter

Zeven verdachten in een grootscheepse drugssmokkel-, witwas- en spookbewoningszaak staan deze week voor de rechter. Onder de verdachten is ook Donovan A. die werkte als adviseur bij de politie toen hij op 5 maart vorig jaar tijdens een grote politie-actie werd gearresteerd. Opmerkelijk detail: een van de verdachten had meer dan zes miljoen euro cash verstopt in een bed. Het Openbaar Ministerie eist maandag celstraffen tegen twee verdachten: vijf jaar en zes maanden tegen Frenkie B. en tegen Hermelina M. vier jaar onvoorwaardelijk.

Dinsdagochtend 5 maart 2019. Een enorme politiemacht valt de flatcomplexen bij winkelcentrum Ypenburg in Den Haag binnen. Daar worden 24 woningen doorzocht. Tegelijkertijd worden huiszoekingen gedaan in huizen in Nootdorp, Rijswijk, Zoetermeer en Rotterdam. Aanleiding is de ontdekking van ‘spookbewoning’ in Ypenburg. In flats wonen mensen die niet staan ingeschreven. Uiteindelijk rolt de politie een bende op die verdacht wordt van drugssmokkel, het regelen van illegale woonruimte voor drugshandelaren en het witwassen van drugsgeld via de huur van de appartementen.