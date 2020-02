Vijf partijen willen duidelijkheid over politieoptreden bij Shell-protest

GroenLinks, de Haagse Stadspartij, PvdA, Partij voor de Dieren en SP in de Haagse gemeenteraad willen duidelijkheid over het politieoptreden van afgelopen vrijdag tegen demonstranten bij het Shell-kantoor aan de Carel van Bylandtlaan. “Ik heb daar wel kritische kanttekeningen bij”, zegt GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM over de vragen die naar het stadsbestuur zullen gaan. “Ik ben vooral benieuwd naar de kant van politie bij dit verhaal.”

Op beelden van mediawebsite Regio 15 is te zien dat agenten bij het protest tikken uitdelen met hun wapenstok en dat de voor de demonstranten de toegang tot het pand wordt versperd. “Wat ik zie is dat er met wapenstokken wordt geslagen. Ook op mensen die aanwezig zijn, maar niet de aandrang maken om naar binnen te gaan. Dat zijn mensen die gewoon in de openbare ruimte staan”, zo zegt Kapteijns over de beelden. “Ook een cameraman van RTL wordt in de buik gepord. Dat is voor ons aanleiding om boos aan de bel te trekken.”

“De mensen van Extinction Rebellion en aanverwante groeperingen vragen aandacht voor de rol die Shell speelt bij het mondiale klimaatveranderingsvraagstuk. En die rol is behoorlijk”, zegt Kapteijns over het protest van vrijdag. “Zij doen dat op een manier die je als ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ mag betitelen. Het mag strikt genomen niet. Je mag een gebouw niet zomaar binnentreden.” De vragen zijn vooral gericht op het optreden van politieagenten wat volgde bij het protest. “Dan vraag ik me wel af of dat in proportie is tot de geweldloze manier waarop de demonstranten zich daar ophielden.”

In zijn vragen wordt Kapteijns gesteund door de Haagse Stadspartij, PvdA, Partij voor de Dieren en SP. “We moeten als stad Den Haag het demonstratierecht écht heel goed beschermen vind ik.”

Inderdaad schokkende beelden. Wij zijn al bezig met schriftelijke vragen, goed om samen op te trekken. — arjen kapteijns (@kapteijns) February 2, 2020

