Wijkbewoners dagen de gemeente uit: ‘Wij kunnen dit beter’

Wijkberaad Bezuidenhout gaat als eerste bewonersorganisatie verschillende taken van de gemeente overnemen. Zo gaan ze onder andere aan de slag met het groen in de buurt. Sinds kort kan dat door het Right to Challenge. R2C is het recht van bewoners om taken van een gemeente over te nemen als zij denken dit beter, slimmer of goedkoper te kunnen.

En dat denken de wijkbewoners zeker. Ze gaan het groen in het Sophiepark en het Spaarwaterveld opfrissen. Verder nemen ze ook het beheer over van de Haagse Hopjes in de buurt. Haagse Hopjes zijn plekken waar kinderen sport- en spelmaterialen kunnen lenen. Ze zijn in vrijwel ieder stadsdeel van de gemeente Den Haag te vinden. “Daar kon je eerst heel oubollig speelgoed lenen”, vertelt een buurtbewoner. “Nu is het veel groter aangepakt.”

De gemeente stelde 600.000 beschikbaar voor het opknappen en het ontwerp is samen met het wijkberaad en de bewoners gedaan. De gemeente heeft het opgeknapt. ‘Uiteraard hebben we de kinderen daar eerst bij betrokken’, zegt Jacob Snijders voorzitter van wijkberaad Bezuidenhout. In de loop der jaren is het geworden wat het nu is, een bloeiende plek waar heel veel activiteiten plaatsvinden.