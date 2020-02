ADO Podcast met oud-voetballer Gerald Sandel die pas laat prof werd: “Sparta heeft mij vijf keer gevraagd”

Met oud voetballer van zowel ADO Den Haag als Sparta Gerald Sandel blikken de heren terug op het 115-jarig jubileum van de club en de wedstrijd tegen Vitesse. Met Sandel worden de laatste wintertransfers doorgenomen en verder hebben de mannen het over de bijzondere carrière van Sandel die pas op zijn 23e prof werd. Als oud speler is Sandel iemand die volgens de plannen van John van Zweden meer bij de club betrokken moet worden. Het is iets waar Sandel zeer positief tegenover staat.

Tot slot geven we twee kaartjes weg voor de thuiswedstrijd ADO – PSV. De vraag hoor je achterin de podcast van Rogier. Mail je antwoord naar adopodcast@denhaagfm.nl onder vermelding van je naam, telefoonnummer, adres, geboortedatum, mailadres en dat van degene die je mee wil nemen!

Joop Buyt

Iedere week hoor je op www.denhaagfm.nl en de verschillende podcast-media een nieuwe aflevering van de ‘Den Haag FM ADO Podcast’. Den Haag FM-commentatoren Rogier Heimgartner en Lieuwe van Slooten bespreken de week van ADO Den Haag. Dat doen ze met ADO-supporter in hart en nieren Alberto van der Spiegel en een wekelijks wisselende gast. Volgende week is presentator Joop Buyt te gast.