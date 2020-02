Bella Hay en Dennis Weening gaan nieuw tv-programma maken

Bella Hay en Dennis Weening gaan samen het nieuwe tv-programma Eerste Hulp Bij Tattoo Disasters! presenteren. Dat maakt Hay bekend op Instagram. “Samen helpen wij mensen van hun lelijke of awkward tattoo af.” Het nieuwe programma is vanaf 16 maart te zien op Spike.

De Haagse Bella Hay was eerder te zien als deelnemer van Wie is de Mol? en deed voor BNN verslag van onder andere de Zwarte Cross. Hay is de dochter van Golden Earring-zanger Barry Hay en is zelf ook muzikant. Zo was ze onder meer zangeres van de Haagse band Tears & Marble. Dennis Weening is al wat langer op TV te zien. Hij presenteerde onder andere Adam Zkt. Eva VIPS, Expeditie Robinson en So You Think You Can Dance.