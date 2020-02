CBS: Den Haag begroot hoogste opbrengst met hondenbelasting

De gemeente Den Haag begroot landelijke gezien de hoogste opbrengst door het heffen van hondenbelasting. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal moet de hondenbelasting in 2020 ruim 2 miljoen euro opleveren. Eenzelfde bedrag staat ook ingeboekt voor 2021.

Coalitiepartijen VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA besloten bij de vorming van de coalitie dat de hondenbelasting in het Haagse blijft bestaan. In 2020 kost de eerste hond 124,08 euro, wanneer je twee honden hebt dan bedraagt de belastingbijdrage 318,48 euro en een totaal van drie honden zorgt ervoor dat er 564,96 euro belasting wordt geheven.

Er zijn in Nederland steeds minder gemeenten die hondenbelasting heffen. In 2020 zijn er nog 193 van de 355 gemeenten die de lokale belasting heffen, waaronder dus Den Haag. In totaal wordt er met de lokale belasting landelijk bijna 51 miljoen euro opgehaald, dat is 8 procent minder dan in 2019.

