Duurzaam Den Haag start campagne voor goed instellen cv-installaties

Samen met 10 bewonersinitiatieven start Duurzaam Den Haag een campagne om het instellen van de cv-installatie breed onder de aandacht te brengen. Door het goed instellen van de cv-installatie, kan wel 10 tot 20 procent energie worden bespaard.

Reinder Boon, projectleider Duurzaam Den Haag: “Onderdeel van de campagne is het goed instellen van de CV installatie bij 200 tot 400 woningen per buurt. En we willen graag financiële drempels voor eigenaren weghalen. Een Esco (Energy Service Company) kan dan een oplossing zijn. Ik ben dan ook erg blij met de provinciale financiële steun. Daarmee kunnen we een flinke stap in de energietransitie van Den Haag zetten.”

Het instellen van de cv-ketel en de radiatoren van de cv-installatie wordt ‘waterzijdig inregelen’ genoemd. Als dit gedaan is stroomt door alle radiatoren precies de juiste hoeveelheid warm water op de juiste temperatuur die nodig is om die ruimte optimaal te verwarmen. Vroeger was het niet ongewoon dat installateurs dit deden bij het installeren van een nieuwe ketel. Maar vrijwel geen installatiebedrijf biedt dit nog spontaan aan. Waarschijnlijk uit angst om als ‘duur’ gezien te worden, want het kost tijd en dus geld. Soms ontbreekt ook simpelweg de expertise.