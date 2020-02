Haagse vuurwerkhandelaren zien mogelijk knalvuurwerkverbod niet zitten

De vuurwerkhandelaren in Den Haag zijn geen fan van een mogelijk verbod op knalvuurwerk. Dat blijkt uit een rondgang van Den Haag FM. “Het slaat echt nergens op”, zegt Jerry Kanis van de vuurwerkspeciaalzaak aan de Zuiderparklaan. Hij is dan ook blij dat er dinsdag een demonstratie is op het Malieveld.

De Vuurwerkfederatie is initiatiefnemer van de demonstratie met diverse soorten knalvuurwerk. “Het is geen betoging, maar een toelichting om het onjuiste beeld over knalvuurwerk recht te zetten”, zegt Frits Broks namens de vuurwerkfederatie. Nadat er tijdens de afgelopen jaarwisseling weer veel ongeregeldheden waren is er nu een meerderheid in de Tweede Kamer die voorstander is van een landelijk verbod op knalvuurwerk. In Den Haag was er rond de jaarwisseling voor bijna 800.000 euro schade aan onder andere parkeerautomaten, verkeerslichten, afvalbakken en speeltoestellen.

Seks met je eigen vrouw

Volgens de Haagse ondernemers lost een verbod op knalvuurwerk het probleem van incidenten en ongeregeldheden tijdens oud & nieuw niet op. “Wij worden afgerekend op iets dat we niet verkopen. Het gaat om het illegale vuurwerk dat voor de incidenten zorgt”, zegt Dik Vrolijk van vuurwerkzaak Lekker Knallen aan de Goudriaankade tegen Den Haag FM. Een andere vuurwerkondernemer die liever anoniem blijft denkt ook dat het niet aan het vuurwerk zelf ligt. “Het ligt aan de bron en dat is de irritatie van het volk. Je mag tegenwoordig niets meer. Straks moet je ook nog belasting betalen voor seks met je eigen vrouw.”

De vuurwerkhandelaren vrezen overigens niet dat een verbod op knalvuurwerk het einde van hun handel betekent. Ze houden tenslotte hun siervuurwerk over. “Ik vind het jammer dat de traditie zo verdwijnt, maar ik blijf open zolang het kan”, zegt Gerard Lenz van Chinatown vuurwerk. Ook Dik Vrolijk bekijkt het optimistisch. “Misschien koopt men volgend jaar juist heel veel vuurwerk omdat men dan denkt dat het het laatste jaar is.”

Legaal en illegaal

Tijdens de demonstratie geeft de vuurwerkfederatie een presentatie van verschillende soorten knalvuurwerk. Zo steekt een professional vier stuks legaal knalvuurwerk af en twee stuks illegaal vuurwerk. Onder het legale spul zijn een kanonslag met 2,5 gram buskruit – “de hardste legale knaller in Nederland” – en een Chinese rol met 50.000 shots en 398 gram buskruit. Voor het afsteken heeft de organisatie een vergunning aangevraagd.

Luister hier naar het interview met vuurwerkhandelaar Jerry Kanis.