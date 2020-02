Inzamelingsactie voor overleden Bilal Aydin levert 38.740 euro op

De inzamelingsactie voor de in december overleden Bilal Aydin uit Laak heeft 38.740 euro opgeleverd. Dat is te zien op de actiepagina GoFundMe. De door vrienden opgezette actie werd twee weken geleden gelanceerd met de hoop om 2.500 euro op te halen. In één dag tijd werd ruim vierentwintig duizend euro toegezegd door donateurs.

Één van de vrienden van Bilal, Ayet Suudioglu, liet maandag in het Den Haag FM-programma Rob’s Tussendoortje weten dat men de inzameling stopte omdat men graag door wil met de volgende stap: het realiseren van waterputten in ontwikkelingslanden. Op de Facebookpagina van De Jonge Ooievaar valt te lezen dat men hoopt op uiterlijk 17 februari te laten weten hoe de planning van het slaan van de waterputten eruit zal zien.

Bilal Aydin kwam in december 2019 om het leven bij een steekpartij op de Goudriaankade. Na een uitzending van het televisieprogramma Opsporing Verzocht kreeg de politie twee tips over het voorval in december 2019. De politie liet vervolgens weten dat het onderzoek nog in volle gang is.