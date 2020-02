Op ontdekkingstocht tijdens Gluren bij de Buren

Meer dan 100 lokale acts doen zondag mee met Gluren bij de Buren Den Haag. In huiskamers van Hagenaars zijn zangers, cabaretiers, theatermakers of andere podiumkunstenaars te bewonderen én natuurlijk de bewoners van het huis, misschien wel je buren. Nieuwsgierige bezoekers kunnen tussen 12.00 en 17.00 uur op ontdekkingstocht door een wijk naar keuze. Een optreden is gemiddeld 30 minuten en een plekje op de bank reserveren is niet nodig.

Het programma is te vinden op de website van Gluren bij de Buren. Daar is ook een kaartje te vinden met de verschillende acts. Daar is het ook mogelijk om acts op te slaan en een looproute te maken. Gluren bij de Buren is van 12.00 uur tot 17.00 uur.