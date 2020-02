Ramkraak bij juwelierszaak aan Dierenselaan

Bij Ata Diamonds in de Dierenselaan is dinsdagochtend een ramkraak gepleegd. Een auto reed rond 6.00 uur in op een rolluik voor de gevel van de zaak. Twee verdachten zijn gevlucht op een scooter, laat een politiewoordvoerder weten. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt.

De omgeving is afgezet met lint en de politie doet onderzoek. Begin september vond er tientallen meters verderop ook al een ramkraak plaats bij juwelierszaak Zümrüt. Ook daar werd de pui van de zaak geramd met een auto. Bij die ramkraak werden door de daders sieraden buitgemaakt.