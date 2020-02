SP gaat klachten van Haagse Vestia huurders bundelen in zwartboek

De SP Den Haag gaat de komende weken langs de deuren bij Vestia-huurders om te vragen naar hun ervaringen met deze corporatie. Verhalen van misstanden bij Vestia worden gebundeld in een landelijk zwartboek. Vrijdag 7 februari gaat fractievoorzitter Lesley Arp samen met SP Tweede Kamerlid Sandra Beckerman langs Vestia- huurders in Moerwijk.

De Haagse Alltuna Shabani en Betul Kuş klagen over de corporatie: “Zo kan het niet langer. Vestia belooft heel veel maar doet te weinig. Er zijn huizen met schimmel en achterstallig onderhoud, terwijl wij wel elke maand huur betalen en de huren wel stijgen”.

Niet alleen in Den Haag komen huurders van Vestia in actie. Beckerman krijgt specifiek over Vestia veel klachten in de hele regio: “Het is werkelijk onvoorstelbaar hoe Vestia-huurders worden behandeld. Afspraken die niet worden nagekomen, huurders die worden geschoffeerd, genegeerd, of simpelweg moeten leven in zeer ongezonde omstandigheden. We moeten dit zo snel mogelijk een halt toeroepen”.

Zwartboek

De SP gaat de klachten bundelen in een zwartboek om zo aandacht te vragen voor de problemen die huurders ervaren met hun huizen. Ook gaat de SP met de huurders eisen opstellen over hoe deze problemen opgelost moeten worden. Vestia-huurders die niet thuis zijn als de SP langs de deuren gaat, kunnen ook online op hun site een formulier invullen om hun ervaringen te delen.