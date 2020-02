Vuurwerkfederatie demonstreert legaal en illegaal vuurwerk als protest tegen algeheel verbod

Op het Malieveld heeft de vuurwerkfederatie legaal en illegaal vuurwerk afgestoken om het verschil duidelijk te maken. Daarmee willen ze laten zien dat volgens hun het legale vuurwerk niet de oorzaak is van de overlast rondom de jaarwisseling en dat een algeheel verbod op knalvuurwerk daarvoor niet de oplossing is.

In Den Haag was er rond de jaarwisseling voor bijna 800.000 euro schade. Dat heeft er mede voor gezorgd dat er nu een meerderheid in de Tweede Kamer voorstander is van een algeheel verbod op knalvuurwerk voor consumenten.

Waar sommige een verbod wel zien zitten, vinden andere dat er weer een Nederlandse traditie verloren gaat. “Ik ben daar een beetje klaar mee”, zegt raadslid van Hart voor Den Haag / Groep de Mos Arjen Dubbelaar. “Om de jaarwisseling rustig te laten verlopen moeten we juist meer inzetten op de handhaving.”