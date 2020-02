Wereldtop tennis in het Zuiderpark met kwalificatieronde Fed Cup Finals

Vrijdag 7 en zaterdag 8 februari is de kwalificatieronde van de Fed Cup Finals in Sportcampus Zuiderpark. De oranje tennisdames nemen het op tegen het vrouwenteam van Wit-Rusland. De winnaar van deze interland plaatst zich voor de eerste editie van de Fed Cup Finals in Boedapest. Het TeamNL Fed Cupteam speelt het kwalificatieduel vrijdag om 14:00 uur en zaterdag om 13:00 uur.

Sportwethouder Hilbert Bredemeijer nodigt iedereen uit om erbij te zijn: “Het vrouwenteam van Wit-Rusland is een tegenstander van formaat. De Nederlandse speelsters en coach Paul Haarhuis hebben onze support hard nodig. Met de vele tennis- en sportverenigingen die Den Haag rijk is, hoop ik dat onze dames vrijdag en zaterdag kunnen rekenen op de steun van het Haagse publiek.”

Voor deze interland wordt Sportcampus Zuiderpark omgetoverd in een gravel arena, net zoals voor het Davis Cupduel tegen Tsjechië in 2017. Bredemeijer: “Natuurlijk hopen we weer op zo’n mooi resultaat. Maar wat de uitslag dit weekend ook wordt, samen maken we er een groot tennisfeest van.” Naast wedstrijden kijken kan je in de TeamNL Beach Fanzone in de beachhal deelnemen aan diverse clinics, meedoen met beachtennischallenges en is er een DJ in de beachbar.

