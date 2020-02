52-jarige man geschopt en geslagen op Hoefkade

Een 52-jarige Hagenaar is woensdagmiddag rond 13.15 uur op de Hoefkade nabij de Judith Leysterstraat gewond geraakt bij een vechtpartij. Twee onbekende mannen sloegen en schopten het slachtoffer en gingen er in een grijze auto vandoor in de richting van de Vaillantlaan. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.

Van de verdachten is een signalement bekend. Verdachte 1: Blanke man, breed postuur, kort opgeschoren donker haar, gekleed in een grijze joggingbroek en zwarte schoenen. Opvallend is dat deze verdachte in een ontbloot bovenlijf liep. Verdachte 2: Blanke man met een baardje, gekleed in een legergroene jas met daaronder een zwart vest, een zwarte broek en donkere schoenen.