Bewegende vloer brengt cultuurcomplex Amare ellende

De Haagse politiek is zelf medeverantwoordelijk voor het oplopen van het exploitatietekort van het nieuwe cultuurpaleis Amare in het centrum van de stad. De verwachte inkomsten van het nieuwe onderkomen van het Residentie Orkest, Nederlands Danstheater en Koninklijk Conservatorium zijn fors lager omdat er in de grote concertzaal geen beweegbare vloer komt. Daardoor kan die vloer niet vlak worden gemaakt. En een zaal met een schuine vloer is minder goed te verhuren voor commerciële bijeenkomsten.

Dat blijkt uit documenten over de exploitatie van Amare die wethouder Robert van Asten (D66, cultuur) aan de gemeenteraad heeft gezonden. Twee achtereenvolgende colleges van burgemeester en wethouders én de gemeenteraad hebben anderhalf jaar geleden willens en wetens besloten om geen beweegbare vloer in het complex te willen betalen. Daarom kwam die er niet – ondanks waarschuwingen van de gebruikers dat de geplande schuine vloer ‘erg onhandig’ is en de zaal daardoor ‘minder goed te gebruiken’.

Het college van burgemeester en wethouders meldde recent dat het exploitatietekort zes ton hoger uitvalt dan eerder berekend. Het wordt nu 2,7 miljoen euro in plaats van ruim 2,1 miljoen euro. Dit leidde tot gemor in de Haagse gemeenteraad. Partijen wezen er tijdens een vergadering drie weken geleden op dat het om een structureel bedrag gaat en dus jaarlijks terugkeert.