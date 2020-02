Crowdfunding voor Haagse meubelmakers

De Haagse interieur ontwerpers Karim Lemmers en Shane Massa kwamen op 17 februari aan op hun werk en troffen een nagenoeg leeggeroofde werkplaats aan.”Er is vooral gereedschap meegenomen en computers”, vertelt eigenaar Karim aan Den Haag FM “De schade is rond de 20.000 euro”. Een vriendin van de gepassioneerde meubelmakers vindt dat de mannen een financieel steuntje kunnen gebruiken en is een inzamelingsactie begonnen.

De crowdfundigsactie van vriendin Lobke Ruijs is nu twee weken bezig en heeft al bijna 100 donaties opgeleverd. Karim is blij verrast dat de teller al over de 4000 euro staat: “Wij zijn zelf niet van het handje ophouden, maar zijn Lobke wel echt heel dankbaar. En natuurlijk iedereen die heeft gedoneerd! Het is zo hartverwarmend om te zien dat mensen willen helpen en je steunen.”

Karim en Shane hebben nog drie jongens voor zich werken. De Houtfabrique is gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van complete interieurs tot custom made meubels. Karim is niet stil gaan zitten na de inbraak: “We hebben veel gereedschap kunnen lenen en sommige dingen nieuw gekocht. Gelukkig staan de hele grote machines er nog, die konden ze denk ik niet tillen en meenemen.” De positief ingestelde Haagse mannen timmeren dus door aan de weg (en meubels).

Verzekering

“Bij ons is nooit eerder ingebroken, wel weet ik dat bij veel bouwbedrijven wordt ingebroken, gereedschap is wel heel geliefd. Ook zijn er in deze straat geen inbraken geweest”, aldus de interieur ontwerper. Bij inbraak wordt dit toch door de verzekering gedekt en is een crowdfunding niet nodig? Karim legt uit dat hun bedrijf pas net verhuisd is naar een grotere locatie: “Als je dan verhuisd, dan schiet het erbij in die hele polis door te nemen en aan te passen. Daardoor zijn we nu dus niet gedekt en krijgen we niks vergoed”. Naast donaties is het bedrijf van Karim en zijn vriend Shane ook gebaat bij veel opdrachten: “Zo kunnen we door hard te werken hopelijk snel, genoeg geld verdienen om weer alle spullen aan te schaffen”.