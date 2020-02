Haagse Stadspartij stelt vragen over toekomst van stil Zuiderstrand

Als het aan de Haagse Stadspartij (HSP) ligt blijft het Zuiderstrand ook in de toekomst een gebied met zo min mogelijk activiteit. “Het is in een hele drukke stad als Den Haag een fantastische plek waar mensen even tot rust kunnen komen en van de rust en de ruimte kunnen genieten. We hebben daar ook beleid op; om daar niet de strandtenten het hele jaar door te exploiteren, dat zet een onnodige druk op de natuur”, zegt fractievoorzitter Joris Wijsmuller in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

De HSP heeft vragen gesteld over de toekomst van het Zuiderstrand nadat men hoorde van een enquête die in de buurt is gehouden, die bevatte volgens Joris ook vragen over meer bedrijvigheid op het strand. “Met de suggestie dat er misschien toch een jaarrond exploitatie kan komen. Nu is het nog zo dat strandtenten in november hun strandtent weg moeten halen, want dan kan de kust even tot rust komen. Zo’n jaarrond exploitatie is absoluut ongewenst voor een Natura 2000-gebied”, zegt Joris stellig.

Ook is er volgens Joris sprake van een ondernemer die graag jaarrond zijn strandtent zou willen exploiteren: “Ik vond het wel heel toevallig dat er een exploitant is die een jaarrond vergunning heeft aangevraagd. Dat moet je helemaal niet willen. Daarom heb ik het stadsbestuur vragen gesteld. Ik vind dat dit echt niet kan, het stille strand moet stil blijven.”

Luister hier naar het gesprek met Joris Wijsmuller op Den Haag FM.