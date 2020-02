Half jaar cel voor ontucht met vermist meisje (14)

De 27-jarige Farid P. krijgt zes maanden celstraf, omdat hij in september 2018 een 14-jarige meisje heeft misbruikt en “aan het bevoegd gezag heeft onttrokken”, aldus het OM. De rechtbank legde de helft van de straf voorwaardelijk op.

Farid P. heeft erkend dat hij seks heeft gehad met het meisje, maar zei dat hij dacht dat ze meerderjarig was. Het slachtoffer heeft aan de politie gemeld dat ze P. haar leeftijd heeft verteld en dat ze niet werd gedwongen tot seks. Het Openbaar Ministerie eiste aanvankelijk een jaar cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk.

Het meisje zat in een zorginstelling in Harreveld in Gelderland, maar was het weekend van haar verdwijning op bezoek bij haar ouders in Den Haag. Ze verdween op 26 augustus toen ze op bezoek zou gaan bij vrienden. Twee weken later werd ze in Den Haag teruggevonden. In de twee weken van haar vermissing verbleef ze in het huis waar Farid P. een wiethok bouwde.

De eigenaar van het huis, de 52-jarige Dennis van L., is samen met P. opgepakt voor de vermissing en misbruik van het meisje, maar is onlangs overleden voordat hij kon worden vervolgd.