Hart voor Den Haag wil verruiming aanrijtijden in centrum

Hart voor Den Haag/ Groep de Mos-raadslid Ralf Sluijs wil dat er wordt gekeken naar de mogelijkheid voor bakker Richard Frühauf van ’t Bakkertje in de Oude Molstraat om ook buiten venstertijd met zijn bestelwagen bij de winkel te kunnen komen. De partij heeft daarover vragen gesteld aan het stadsbestuur.

Nu mag de bakker tot half twaalf met zijn wagen naar de winkel en dat levert problemen op zegt Ralf in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM: “Hij doet ook bezorging, dat maakt een groot deel uit van zijn omzet. Deze bakker, die gewoon aan de lunchtijden gebonden is, die heeft iets meer tijd nodig.”

Ralf wil dat het stadsbestuur met ondernemers in het centrum gaat praten over de mogelijkheid om, waar nodig, uitzonderingen te maken op de aanrijtijden voor ondernemers. “Naast een openluchtmuseum is het ook een gebied waar geld verdient moet worden.” Bakker Frühauf levert zijn bezorging in het stadshart af per fiets, de uitdaging is er voor bezorging op grotere afstand zegt Ralf: “De stukken buiten het centrum moet hij met zijn wagen kunnen doen.”

