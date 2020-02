Ilma Merx aangesteld als interim-gemeentesecretaris

Ilma Merx zal als interim de functie van gemeentesecretaris waarnemen. Dat heeft het stadsbestuur woensdag bekendgemaakt. “De functie van interim-gemeentesecretaris wordt hiermee stevig belegd en door haar kennis van en ervaring bij de gemeente kan zij een vliegende start maken”, zegt waarnemend burgemeester Johan Remkes over de aanstelling.

Merx was tot op heden algemeen directeur van de Dienst Stadsbeheer en lid van het Gemeentelijk Management Team. Ook werkte ze eerder zeven jaar voor de gemeente Leiden.

Sinds begin januari is de gemeente op zoek naar een tijdelijke gemeentesecretaris. De gemeente Den Haag is sinds maart 2019 op zoek naar een nieuwe gemeentesecretaris, nadat Peter Hennephof afscheid nam. Dineke ten Hoorn Boer was enige tijd waarnemend gemeentesecretaris. De zoektocht naar een definitieve opvolger wordt hervat nadat een nieuwe burgemeester voor Den Haag is benoemd.