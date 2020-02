Hart voor Den Haag wil verruiming aanrijtijden in centrum

Kunstwerken van plastic om mensen aan het denken te zetten: “We produceren te veel afval”

Op het oog lijkt het misschien een vreemde combinatie, maar in het atelier van kunstenaar Carolien Adriaansche aan de Prinsengracht gaan plastic en kunst goed samen. Met plastic dat ze op straat vindt of dat vrienden voor haar bewaren maakt ze kunstwerken die mensen aan het denken moeten zetten.

“Ik hoop dat mensen zich bewust worden dat we te veel afval produceren en recyclen is niet de oplossing”, zegt Adriaansche. Met haar werk hoopt ze mensen te inspireren. “Ik wil iets vrolijks maken zodat je er over nadenkt. Ik wil niet met het belerende vingertje wijzen.”