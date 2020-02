Man schiet tijdens jaarwisseling in de lucht

De politie is op zoek naar een man die tijdens de jaarwisseling flink wat keer in de lucht heeft geschoten met een vuurwapen. De man is gefilmd in de Schalk Burgerstraat in Den Haag, op het stuk tussen de Wolmaransstraat en de Kempstraat.

Op een kort filmpje is de man te zien terwijl hij in de lucht schiet. Het gebeurt precies op het moment van de jaarwisseling, dus er zijn op dat moment veel mensen op straat. Voor zover bekend is er niemand geraakt door de kogels.

Wie de man herkent, wordt gevraagd zich te melden. Daarnaast komt de politie ook graag in contact met mensen die het schieten hebben gezien.