Tim Akkerman speelt Jezus in ‘The Passion’

De Haagse singer-songwriter Tim Akkerman speelt de rol van Jezus in de tiende editie van ‘The Passion’. Het muziekspektakel over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus is op 9 april live te zien vanuit Roermond.

De 39-jarige zanger, die doorbrak als leadzanger van de Haagse band DI-RECT en daarna een solocarrière startte, schrijft op Instagram: “Onbeschrijfelijk fijn om nu eindelijk te mogen vertellen dat ik ‘Jezus’ mag spelen in The Passion en dat dit weer een mijlpaal in mijn (muzikale) leven zal worden! Een prachtige productie met een nog fijnere cast om mee samen te mogen werken!” De Hagenaar staat tijdens de jubileumeditie van The Passion onder andere met Trijntje Oosterhuis, Soy Kroon, Jan Kooijman en Roué Verveer op het podium.

In 2013 stonden de zangers en acteurs voor ‘The Passion’ op een podium op de Hofvijver .

