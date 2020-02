88-jarige Yvonne Keuls nog heel actief met theatertour en nieuw boek

Schrijfster Yvonne Keuls heeft al heel wat klassiekers op haar naam staan. De moeder van David S, Het verrotte leven van Floortje Bloem, Jan Rap en zijn maat… wie heeft ze niet gelezen voor zijn lijst? In 2018 publiceerde ze nog twee romans, in 2012 ontving ze de Haagse Cultuurprijs en afgelopen week verscheen haar nieuwste boek ‘Ik Heb Je Lief’, geschreven samen met Max Douw.

Het boek ‘Ik Heb Je Lief’ van Yvonne Keuls en Max Douw bevat zeven ‘straatverhalen’ over personen die Yvonne zwervend door Den Haag heeft ontmoet: “Mensen komen naar me toe en anders stap ik wel op ze af. De verhalen hebben veel humor, maar de zwarte randjes schuw ik niet. Ik geef ook mijn ongezouten mening”.

De Haagse schrijfster houdt van haar stad, maar is wel kritisch: “Mijn boek heet niet voor niets ik heb je lief. We hebben alles, de kust, je kan wandelen in de duinen, genieten van de stad. Maar er wordt niet goed gezorgd voor de bewoners.” Ze maakt zich zorgen: “Het is niet goed gesteld met de ouderenzorg en jongeren hebben veel schulden. Er moet echt iets gebeuren en niet alleen in Den haag, maar in heel Nederland”.

Nog vol energie

Yvonne Keuls is inmiddels 88 en nog heel actief en niet alleen met schrijven. Momenteel staat ze ook op de bühne met de voorstelling ‘Twee Zusters In De Kunst’. De schrijfster uit Den Haag deelt het podium met haar vriendin zangeres Jeanette Scheffer en gitarist Rik Fennis. Dit Haagse trio is op Valentijnsdag te bewonderen in de Regentenkamer van het Koorenhuis in Den Haag, waar onder de muzikale begeleiding van Rik, de twee vriendinnen elkaar voorlezen en toezingen.

Foto: Mark Kohn