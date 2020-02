Haagse Femmes for Freedom tegen vrouwenbesnijdenis: “Je neus eraf snijden vanuit één of ander geloof is toch ook strafbaar”

Op 6 februari is het Internationale dag tegen Meisjesbesnijdenis, een dag in het leven geroepen om aandacht te vragen voor dit onderwerp. De VN rekende uit dat 4.1 miljoen meisjes wereldwijd in 2020 het risico lopen besneden te worden, dat zijn er ruim 11.000 per dag. Ook in Nederland worden meisjes besneden. Eind vorig jaar vond de regiezitting plaats tegen een prediker van de Haagse As-Soennah-moskee . Hij wordt vervolgd voor opruiing en het aanzetten tot geweld tegen vrouwen.

Stichting Femme for Freedom deed aangifte tegen de prediker omdat hij in een filmpje pleit voor het besnijden van vrouwen. “We hebben opgeroepen om aangifte te doen. Dat zijn er uiteindelijk 145 geweest. Erna volgde nog meer aangiftes, maar die werden niet meer verwerkt”, vertelt directrice Shirin Musa aan Den Haag FM. “Het heeft heel veel werk gekost. Met de crowdfunding hebben we de juridische kosten kunnen betalen. We zijn blij dat hij nu wordt vervolgd. Dan heeft het toch iets opgeleverd.”

De Haagse moslima is niet te spreken over vrouwenbesnijdenis en noemt het genitale verminking: “Het kan gewoon niet. Het is verminking en mishandeling en simpelweg verboden. Het kan toch niet zo zijn dat iemands neus eraf gesneden wordt, vanuit één of andere geloofsovertuiging en dat je daar dan niet voor wordt opgepakt?!” Femmes for Freedom heeft de gemeente Den Haag eerder al verzocht om de As-Soennah-moskee aan de Fruitweg te sluiten. Vorige week zijn er vragen gesteld in de tweede kamer naar aanleiding van dit handhavingsverzoek. “Wij willen dat de moskee wordt gesloten, er een onderzoek komt en een handhavingsverbod komt voor de As-Soennah-moskee”, aldus Musa.