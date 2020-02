Toekomst Binckhorst later aan bod na nieuwe brieven van stadsbestuur

Bij het definitief vaststellen van de agenda heeft de Haagse gemeenteraad besloten donderdag niet te praten over de ontwikkeling van de Binckhorst. Aanleiding hiervoor zijn nieuwe brieven die door het stadsbestuur online zijn gezet. Daaruit valt onder meer op te maken dat er “investeringsruimte gereserveerd wordt voor een school voor primair onderwijs en een school voor voortgezet onderwijs op de Binckhorst“, ook de asfaltcentrale komt aan bod in de documenten. De nieuwe informatie wordt eerst in commissie besproken, de planning is om dat in maart te doen. “Behandeling vanavond zou een onvolledig beeld geven”, laat SP-fractievoorzitter Lesley Arp desgewenst weten.

Het gebied wat nu vooral industrie huisvest moet in de toekomst een deel van de stad worden waar wonen en werken gecombineerd wordt. Deze week bleek dat de aanwezigheid van de asfaltfabriek op de Binckhorst problematisch kan zijn, dit vanwege de stank. “Iedereen die daar rondloopt en er fietst die weet dat het daar stinkt en daar nu pas achter komen vind ik wel verbazingwekkend”, zegt Bob Kaptein -directeur Maison Kelder- in het Den Haag FM-programma Rob’s Tussendoortje.

Bob is geen tegenstander van de herontwikkeling van het gebied waarbij zijn bedrijf woningen als buren zal krijgen: “Ik denk dat het voor heel Den Haag goed is dat er eerder vandaag dan morgen buren gaan komen. Er moet wel gebouwd gaan worden in Den Haag. We kunnen verder geen kant op.” Wel zou hij graag bemerken dat er meer wordt gesproken met de ondernemers in het gebied. “Er is een Rotterdams bedrijf gevraagd om een soort visie te ontwikkeling voor de Binckhorst. Daar staan we met naam en toenaam in genoemd, maar we hebben dat hele bedrijf nog nooit gesproken. Dat is wel een beetje vreemd.”

Luister hier naar het gesprek met Bob Kaptein op Den Haag FM.