Tot zes jaar cel voor drugslabs

Zes leden van een voornamelijk Albanese drugsbende hebben donderdag celstraffen tot zes jaar gekregen. De bende verwerkte in twee drugslaboratoria in Den Haag cocaïne. De straffen vielen lager uit dan het Openbaar Ministerie (OM) had geëist.

Op 30 juni 2018 vielen agenten een woning aan de Frederikstraat binnen en vonden er 60 kilo cocaïne. Op 1 september dat jaar volgde een tweede inval in een pand aan de Laan van Meerdervoort, waar 14 kilo cocaïne werd gevonden. De politie observeerde nog een ander pand aan de Laan van Meerdervoort, en een pand op de Gedempte Gracht, waar 200.000 euro werd gevonden.

Donderdag deed de rechtbank uitspraak tegen zes verdachten in de omvangrijke drugszaak. Volgens de rechter is bewezen dat er sprake is van een criminele organisatie. De hoogste celstraf, van zes jaar, gaat naar een 48-jarige Albanese man. Hij wordt gezien als een leidend figuur binnen de drugsbende. Tegen hem had het OM acht jaar geëist, maar zijn betrokkenheid bij een van de drugspanden is volgens de rechtbank niet bewezen.

Foto: Omroep West.