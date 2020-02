18 bomen sneuvelen bij versterken kademuren Noordwal

Aan de kade van de Noordwal is vorig jaar een noodoplossing aangebracht, maar vervanging van de hele muur is nu echt onvermijdelijk. Wethouder Hilbert Bredemeijer heeft donderdag beargumenteerd aan de raad waarom de kastanjebomen hierbij niet gespaard kunnen worden: “Uit de bestudeerde varianten blijkt dat vervanging van de kade met behoud van de aanwezige bomen twee keer zo duur is en er risico’s ten aanzien van de constructieve veiligheid blijven”.

Adviseur Constructies Patricia Haltenhof legt uit waarom de vervanging noodzakelijk is: “De kade aan de Noordwal is, net als veel andere kademuren in Den Haag, ruim honderd jaar geleden gebouwd op houten palen. Door ouderdom en door een bacterie in het hout, kunnen ze de kade niet meer goed dragen.”

Specialist cultuurtechniek Rijmond van der Pot vult aan: ”Met deze tijdelijke constructie wonnen we wat tijd. Deze tijd hebben we gebruikt om te zoeken naar een oplossing waar we de bomen niet hoeven te kappen. Behoud van bomen staat bij ons altijd voorop. Tien vervangingsmethoden zijn uitgebreid onderzocht. Helaas kunnen de bomen bij de veiligste optie niet blijven staan.”

Slechte conditie van de bomen

“Veel bomen op de Noordwal zijn oud en hun conditie is niet goed; meer dan de helft is inmiddels al aangetast door de kastanjebloedingsziekte. We hebben voor één boom ook al een ‘kapvergunning dode of zieke bomen’ moeten aanvragen. Voor ons altijd weer een tegenvaller”, legt Rijmond uit. Verplanten is volgens de specialist ook geen optie, omdat de bomen al hun reserves hebben verbruikt: “Hun herstellend vermogen is zo ver afgenomen, dat ze dit nooit kunnen overleven”.

Snel een nieuwe stevige muur noodzakelijk

Volgens Patricia is uitstellen van de werkzaamheden echt niet meer verantwoord: “We meten iedere maand de beweging van de muur. En de muur blijft bewegen ondanks de tijdelijke noodoplossing. De belasting op de kade blijft doorwerken en de palen blijven achteruitgaan. Er moet nu zo snel mogelijk een nieuwe, stevige muur komen.”

Mooie veilige kade mét sterke gezonde bomen

De nieuwe kademuur zal qua uiterlijk niet veranderen. Dezelfde methode als bij de Veenkade en de Toussaintkade zal worden toegepast: een verankerde damwand met een betonconstructie. De hele verbouwing zal grotendeels in 2021 plaatsvinden en ongeveer een jaar duren. En om positief af te sluiten beloofd Rijmond: “Als alle werkzaamheden achter de rug zijn, planten we nieuwe en sterke bomen terug”.

Foto: Emmy de Graaf