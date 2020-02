Kamer ondervraagt oud-burgemeester Pauline Krikke in onderzoek illegale geldstromen

Celstraf geëist voor verspreiden IS-filmpjes via WhatsApp

Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van drie maanden geëist tegen een 18-jarige Hagenaar die tien gewelddadige IS-filmpjes heeft gedeeld via WhatsApp. Naast opruiing wordt de tiener ook verdacht van verboden wapenbezit en het hebben van meer dan 25 kilo vuurwerk.

De politie hield de Hagenaar in augustus 2018 aan. Bij de daaropvolgende huiszoeking ontdekte de politie een boksbeugel en tientallen kilo’s vuurwerk die de verdachte samen met zijn broertje had gekocht. Het is verboden om meer dan 25 kilo vuurwerk op hetzelfde adres te bewaren.

Bij de huiszoeking nam de politie ook de telefoons van de Hagenaar in beslag. De tiener wilde niet meewerken aan het ontsluiten van de telefoon, maar de politie wist de telefoon te kraken en vond een tiental gewelddadige IS-filmpjes die hij had gedeeld in een WhatsApp-groep. Voor het OM reden om de verdachte voor opruiing te vervolgen. De rechter doet op 20 februari uitspraak.