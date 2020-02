Den Haag wil vergoeding bij verbouwing Binnenhof

Youth for Climate lanceert klimaatkalender tijdens demonstratie op Malieveld

De gemeente is niet van plan om het kabinet de duimschroeven aan te draaien zodat het met flink wat geld over de brug komt op het moment dat het Binnenhof wordt gerenoveerd. Het parlement met z’n historische gebouwen zijn nu nog een grote toeristische trekpleister. Den Haag vreest dat als de renovatie in 2021 begint, veel minder bezoekers naar de stad komen.

De grootste partij in de Haagse raad, Groep de Mos/Hart voor Den Haag, vindt dat wethouder Saskia Bruines (D66, economie) daarom keiharde onderhandelingen met minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken moet gaan voeren. Hij opperde ook het idee dat als het Rijk niet flink bijdraagt, Den Haag moet weigeren vergunningen te verlenen die nodig zijn voor de renovatie.

Wethouder Bruines ziet echter helemaal niets in die suggestie. Zij zegt dat de gemeente en het Rijk prima gesprekken voeren over maatregelen tijdens de verbouwing die 5,5 jaar kan gaan duren. Volgens haar is het echter ‘geen begaanbare’ weg om te gaan dreigen met het weigeren van vergunningen.