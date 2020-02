Groot Eenzaamheidsdebat in Centrale Bibliotheek

In de Centrale Bibliotheek wordt op 14 februari een Groot Eenzaamheidsdebat georganiseerd. Meer dan de helft van de Hagenaars zegt zich eenzaam te voelen. Maar waarom noemt iemand zichzelf eigenlijk eenzaam? Om dat soort dilemma’s aan de kaak te stellen organiseert de Centrale Bibliotheek het debat. Onder anderen schrijver Murat Isik (Libris Literatuurprijs 2018 voor Wees onzichtbaar), socioloog Jenny Gierveld en psycholoog Inès Gaston geven nieuwe inzichten op eenzaamheid.

“Met het debatpanel gaan we in op dilemma’s en inzichten als ‘Wanneer wordt alleen eenzaam?’ ‘Wanneer is eenzaamheid een probleem en wanneer een niet mis te verstane boodschapper?’ ‘Is toenemende eenzaamheid het onvermijdelijke gevolg van demografische ontwikkelingen?’ ‘Wat doen we aan het taboe rond eenzaamheid?’ en ‘Wat kenmerkt Den Haag en hoe pakt de stad het eigenlijk aan?'”

Global Goals

Het Grote Eenzaamheidsdebat is het eerste in een nieuwe reeks van stedelijke debatten in de Centrale Bibliotheek. Leidraad voor de nieuwe debatprogrammering zijn de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Die zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030.