‘Trauma’s’ opnieuw op het podium in De Nieuwe Regentes

In theater De Nieuwe Regentes is vrijdag opnieuw de voorstelling ‘Trauma’s van Nora‘ te zien. De ‘traumatische’ verhalen die op het podium te zien zijn komen uit de Facebookgroep met dezelfde naam. “Eigenlijk is het een pagina waar humoristische en nostalgische, onverwerkte trauma’s worden gedeeld met de leden. Dat klinkt heel zwaar, maar het gaat om verhalen met een knipoog”, vertelt Niké Mulder van het theater in het Den Haag FM-programma Rob’s Tussendoortje.

De verhalen zijn afkomstig van de tweede en derde generatie Marokkaanse Nederlanders. De pagina waarop de verhalen werden gedeeld was snel een succes waarna werd besloten om ze ook op het podium te vertellen. Op het podium vertellen mensen hun eigen verhaal. De voorstelling was in januari al te zien bij De Nieuwe Regentes. “Dat was binnen no-time uitverkocht. Er werd heel veel gelachen en dat gaan we hopelijk weer meemaken.” De verhalen gaan over traumatische ervaringen. “Het zijn trauma’s met een knipoog. Het wordt heel erg afgewisseld. Dat maakt het voor het hele publiek herkenbaar. het zijn toch ook universele dingen waar mensen tegenaan lopen.”

Een dag later staat Izaline Calister met Thijs Borsten op het podium, zij brengen de voorstelling ‘Het eiland van mijn vader‘. “Thijs is met Izalin en haar vader over het eiland curacao gegaan, heeft verhalen en muziek opgehaald en daar deze voorstelling over gemaakt.”

Diamant Theater

Bij het Diamant Theater is vrijdagavond het maandelijkse muziekcafé te vinden, met deze keer Mr Boogie Woogie op het podium. “Dat is een hele enthousiaste blues-pianospeler”, zegt Saskia Iseard van het Diamant Theater op Den Haag FM. Op zondagmiddag wordt het verhaal van Aladdin verteld, het verhaal van de zwerver die een lamp vindt met daarin een geest die zijn wensen vervult. “Wat hier bijzonder aan is is dat het een poppenvoorstelling is. Het is een mooie voorstelling met veel animatie.” De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.

Luister hier naar het gesprek met Niké Mulder op Den Haag FM

Luister hier naar het gesprek met Saskia Iseard op Den Haag FM