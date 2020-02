Wethouder Saskia Bruines in Spuigasten

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is zaterdagochtend wethouder Saskia Bruines (D66, Economie) te gast.

De Haagse gemeenteraad steunde deze week in grote meerderheid de plannen van het stadsbestuur om het toerisme in Den Haag te stimuleren. Die waren nog opgesteld door de voorganger van Bruines, Richard de Mos. Maar worden – nadat hij gedwongen werd af te treden – door Bruines uitgevoerd. Zij het in een afgeslankte vorm, want er is wat minder geld voor beschikbaar. Wat betekenen deze plannen voor de stad? Welke nieuwe manieren heeft het stadsbestuur bedacht om toeristen aan te trekken? En in hoeverre houdt de gemeente rekening met de negatieve effecten van toerisme op leefbaarheid, wonen en de arbeidsmarkt in Den Haag?

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM of kom langs in de centrale bibliotheek aan het Spui.