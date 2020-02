Youth for Climate lanceert klimaatkalender tijdens demonstratie op Malieveld

Jongerenvereniging Youth for Climate demonstreert vrijdag 7 februari om 13.00 uur op het Malieveld. Precies een jaar geleden organiseerden de scholieren van het Dalton Den Haag hun eerste klimaatdemonstratie. Deze eerste demonstratie had een massale landelijke opkomst. Youth for Climate kreeg veel aandacht en ze werden naar aanleiding van hun demonstratie uitgenodigd door minister-president Mark Rutte en klimaatminister Eric Wiebes.

De vereniging demonstreert vandaag weer om te laten zien welke successen zijn behaald vertelt woordvoerder Inez Nuijten aan Den Haag FM: “Maar vooral omdat er nog te weinig fundamentele stappen gemaakt zijn om de beoogde doelen te behalen”. Youth for Climate streeft er onder andere naar dat er een vliegtaks komt, reizen met het openbaar vervoer goedkoper wordt, er meer windmolenparken komen en meer kolencentrales de deuren sluiten. Was Youth for Climate eerder nog een protestgroep, inmiddels zijn ze een heuse vereniging. “Zo weten we nog beter wat er onder jongeren speelt en kunnen we namens onze leden praten”, aldus Inez Nuijten.

“Er is in een jaar veel veranderd maar lang niet genoeg. De overheid moet durven concrete stappen te nemen omdat onze toekomst op het spel staat. En daarom staken wij weer voor een beter klimaat!” vertelt de strijdlustige Dalton Den Haag leerling “De Urgenda doelen zijn wel aangenomen, maar ze worden niet gehaald en dat is een hele kwalijke zaak.” De 5 VWO scholier zit midden in haar tentamens maar vindt het zo belangrijk dat ze toch weer de straat op gaat.

Klimaatkalender

Youth for Climate gaat meer doen dan staken vertelt Inez: “Tijdens de staking lanceren we de Youth For Climate klimaatkalender. Dat houdt in dat we elke maand een nieuwe actie voor het klimaat initiëren waarmee we hopen dat het laagdrempeliger wordt voor jongeren om in hun dagelijks leven na te denken over hun keuzes en wat voor impact die hebben op het klimaat. Elke maand organiseren we een nieuwe actie zoals Vega Februai, Shop Stop Maart, Geen prul April en Switch of Mei. We roepen onze volgers op te laten zien dat zij ook bezig zijn met onze actie en we hopen ook een daadwerkelijke kalender te presenteren die iedereen kan uitprinten om thuis op te hangen maar bijvoorbeeld ook op school of bij de sportvereniging.”

Op de foto Inez Nuijten (met megafoon) met Youth for Climate collega’s