Aandacht voor de Digitale Muurkrant in Mediamix op Den Haag FM

Zondagavond 9 februari in het programma Mediamix besteden we aandacht aan de Digitale Muurkrant.

Op ruim 350 plaatsen in Den Haag hangen beeldschermen met daarop nieuws en informatie over onze stad. Van wie zijn deze schermen en wie of hoe worden deze schermen voorzien van de nodige informatie? We gaan het vragen aan Victorine Egter van Wissekerke. Victorine is Adviseur Mediabeleid van de Gemeente Den Haag.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma wordt elke zondagavond tussen 21.00 en 22.00 gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.