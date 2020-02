Het geluid van de ijswalvis en de impact van meester-vervalsingen in Kunstlicht

Het wekelijkse cultuurmagazine Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag van 11.00-12.00 uur aandacht aan de geluidssculptuur ‘Nova Zembla’ in Panorama Mesdag en aan de voorstelling ‘True Copy’ in Theater aan het Spui.

Tristan Visser maakte voor museum Panorama Mesdag de geluidssculptuur ‘Nova Zembla – het geluid van de ijswalvis’, zijn sculptuur maakt deel uit van de lopende tentoonstelling rond Louis Apol in Panorama Mesdag. Tristans productie is voortgekomen uit de vraag of boringen, explosies, windmolens en scheepvaart effect hebben op het zeeleven. Het levert een muzikale interactie op tussen zijn gitaar en het geluid van een ijswalvis. Het is te beluisteren in een speciaal nagebouwd ‘mini-panorama’ van Nova Zembla.

In Theater aan het Spui is dinsdag ‘True Copy’ van theatergroep Berlin te zien, daarin staat het werk van meester-vervalser Geert Jan Jansen centraal. Tot op de dag van vandaag hangen er in musea wereldwijd nog steeds vier werken van grote meesters als Picasso, Dali, Appel en Matisse waarvan niemand vermoedt dat ze eigenlijk van de meester-vervalser zijn. De vermeende vondst door Mira Feticu van een ‘Picasso’ haalde indertijd de wereldpers maar bleek in scène gezet door Berlin. Zij schreef er het boek ‘Picasso’s Keerzijde’ over en geeft de avond voor ‘True Copy’ een lezing over de gebeurtenissen. Kunstlicht gaat in gesprek met recensent Tuur Devens en Mira Feticu.

In Kunstlicht ook de vaste rubrieken: ‘Vrolijk Intermezzo’ met Thom Ferwerda, ‘Door de bril van een ander’ met Mira Feticu en de ‘Kunstgreep’ van acteur Vincent Linthorst. Gewoontegetrouw sluit Kunstlicht af met actuele agendatips.

Samenstelling, productie en presentatie: Eric Korsten.

Foto: Janniek Dam