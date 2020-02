Aandacht voor de Digitale Muurkrant in Mediamix op Den Haag FM

Wedstrijd Sparta – ADO is afgelast

De Eredivisiewedstrijd tussen Sparta Rotterdam en ADO Den Haag gaat morgen niet door. Door de verwachte weersomstandigheden is zaterdagmiddag besloten om de wedstrijd af te lassen. Niet alleen deze wedstrijd is afgelast, maar alle geplande wedstrijden voor de zondag zijn afgelast.

Vanwege de naderende storm Ciara, waarbij er windstoten met een kracht van 120 kilometer per uur worden verwacht, heeft het KNMI Code Oranje uitgegeven voor zondagmiddag en wordt het niet verantwoord geacht om de wedstrijd op Het Kasteel door te laten gaan.

De komende dagen wordt door de KNVB in nauw overleg met de clubs, lokale overheden en overige betrokkenen bekeken wanneer de afgelaste wedstrijden kunnen worden ingehaald. Mensen die kaarten voor de wedstrijd hebben gekocht, krijgen hier later meer informatie over.