Gluren bij de Buren trekt veel nieuwsgierige buren

Ondanks de storm trotseerden veel Hagenaars zondag het weer om te gluren bij buurtgenoten. In vele huiskamers en op bijzondere locaties verspreid door heel de stad, traden zo’n 100 lokale acts op tijdens het festival Gluren bij de Buren.

Eén van de deelnemende acts is het Haagse hiphop trio Skofniks. De groep trad op in Mad Science Tattoo in het centrum en noemt hun deelname aan het festival bijzonder. “Wie kan zeggen dat ze ooit in een tattooshop hebben opgetreden”, vertelt Bryan Parmo aan Den Haag FM. De intieme setting trok de act aan om zich aan te melden voor Gluren bij de Buren. “Ik vind het alleen maar mooi”, zegt Robert Andriessen. “Je hebt meer interactie, je praat met mensen, je kijkt ze aan, voor mij is dat heel fijn”.