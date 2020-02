Benefietdiner De Klimmende Règâhs brengt 13.500 euro op

Tijdens het benefietdiner ‘Dinner with love’ in het Witte Paard in Nootdorp, is door De Klimmende Règâhs 13.500 euro voor het goede doel opgehaald. De hoogste opbrengst sinds de start van dit jaarlijkse evenement in 2017.

De fietsende en wandelende vriendengroep uit de regio Den Haag, Delft, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Pijnacker-Nootdorp, zet zich elk jaar in voor de strijd tegen kanker. Dit jaar doen de Règâhs weer mee aan Alpe d’HuZes en fietst een vijftal Règâhs een 1200 kilometer lange tocht vanuit Italië naar de finish op de Alpe d’Huez.

In Event- en Partycentrum het Witte Paard kregen 240 enthousiaste gasten voor hun sponsorbijdrage een viergangendiner inclusief wijnarrangement voorgeschoteld. Dit alles voorbereid en klaar gemaakt door de chef-kok van het Witte Paard met vrijwilligers uit de vrienden- en familiekring van de Règâhs. De verschillende gangen werden uitgeserveerd door de enthousiaste Règâhs.

De opbrengst gaat dit jaar naar twee goede doelen: Alpe d’HuZes en het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) in Den Haag.

Het volgende feest waarvan de opbrengst ook naar de goede doelen gaat is op 4 april. Ook in Het Witte Paard in Nootdorp. Er zijn dan optredens van Jeroen van der Boom en Frans Duijts en de DJ’s Eric Benjamin en Rick Romijn van Die Verrückte Stunde.