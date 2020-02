Gil Scott-Heron en Ava Nova in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van Gil Scott-Heron en Ava Nova (foto).

David Bowie, Mac Miller, Leonard Cohen, Marvin Gaye – zomaar wat artiesten van wie de laatste tijd gloednieuw werk verscheen, terwijl ze toch al even… overleden zijn. Werk dat nog op de planken was blijven liggen wordt afgestoft, opnieuw gemixt en uitgebracht. We kunnen Gil Scott-Heron aan deze rij toevoegen. Deze soulzanger en dichter bracht al spoken word in de jaren ’70, maar nu tien jaar na zijn dood verschijnt zijn laatste album – onder handen genomen door muzikant Makaya McCraven. Zondagavond hoor je zowel een klassieker als een ‘nieuwe’ track van Scott-Heron. Net als nieuwe muziek uit onze eigen regio, met een album van Ava Nova en een single van Tim ‘Jezus’ Akkerman.

Meer nieuwe releases zijn er van Adam Lambert (met Nile Rodgers), Justin Timberlake, Christine & The Queens, Green Day, Frazey Ford, Leon Bridges, Asgeir en Nederlandstalig werk van held Daniel Lohues en jonge talenten Mevrouw Tamara en Linde Schöne.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).