LIVEBLOG: Voetbal afgelast en bomen vallen om op dag van storm Ciara

Storm Ciara gaat zondag over Nederland heen, het KNMI heeft code oranje afgegeven. De storm zorgt voor een middag met zware windstoten, in de avond is de verwachting dat die nog krachtiger zullen zijn. Check hier het weerbericht voor Den Haag.

17.07 uur

Politie doet op Twitter het verzoek om stormgerelateerde meldingen zoveel mogelijk via het sociale medium te doen, dit vanwege druk bij de meldkamer.

LET OP! #noodweer #stormciara #bereikbaarheid Namens de meldkamer Den Haag het vriendelijke verzoek stormgerelateerde meldingen zoveel mogelijk via Twitter (DM) te melden. Dit vanwege enorme drukte. Andere (spoed-)incidenten kunt u uiteraard wél via 112 aan ons melden, dank! ^RD — Politie OC Den Haag (@POL_OCDH) February 9, 2020

16.34 uur

De ANWB adviseert om in de avond niet de weg op te gaan.

Ga niet de weg op als dat niet strikt noodzakelijk is. We krijgen veel meldingen over afgewaaide takken en omgevallen bomen. Het hoogtepunt van de storm is vanavond tussen 18.00 en 00.00 uur. Rijden met een aanhanger of (lege) vrachtwagen is vanzelfsprekend uit den boze.#storm pic.twitter.com/8WWtYAGQl2 — ANWBverkeer (@ANWBverkeer) February 9, 2020

15.03 uur – Eredivisievoetbal ADO Den Haag

De voor ADO Den Haag geplande wedstrijd van zondagmiddag tegen Sparta Rotterdam wordt dinsdagavond ingehaald. De wedstrijd werd zaterdag afgeblazen in verband met de storm.

https://twitter.com/ADODenHaag/status/1226506429730840578

14.41 uur – Uitwaaien

De Haagse wethouder Robert van Asten gebruikt zijn zondagmiddag om uit te waaien op het strand van Kijkduin. Op de foto is te zien dat hij niet de enige is.

14.35 uur – Schapen en geiten naar binnen

Vanwege de storm kiest stadsboerderij De Nijkamphoeve ervoor om vanmiddag schapen en geiten binnen te halen.

Onze ganzen en schapen liggen nog rustig in de wei, de geiten staan relaxed. En de cavia's zijn lekker binnen. Maar straks gaan niet alleen de geiten naar binnen, maar vanwege het verwachte weer ook de schapen. En dat laatste is echt een uitzondering. pic.twitter.com/CalzSk287W — De Nijkamphoeve (@DeNijkamphoeve) February 9, 2020

13.58 uur – Madurodam gesloten

Attractiepark Madurodam is zondagmiddag in verband met de storm gesloten, zo laat het park weten via Twitter.

In verband met de storm #Ciara is Madurodam vanmiddag uit voorzorg gesloten #codeoranje pic.twitter.com/c57B6VNpUz — Madurodam (@Madurodam) February 9, 2020

13.55 uur – Havenhoofd

Het Noordelijk havenhoofd is vrijgemaakt van toeristen, zo meldt nieuwssite Regio 15.

13.37 uur – Boom landt op auto

Op de Wassenaarseweg in Benoordenhout is een een omgevallen boom terechtgekomen op een rijdende auto. Dat meldt nieuwssite Regio15. Inzittenden zouden enkel geschrokken zijn. De boom verspert de hele weg.

Bus 20 rijdt om door een omgewaaide boom bij de Wassenaarseweg. — HTM Personenvervoer (@HTM_Reisinfo) February 9, 2020

13.03 uur – Afgelast, gesloten en opgelet

De wedstrijd van ADO Den Haag tegen Sparta Rotterdam werd zaterdag preventief afgelast, ook Jong ADO speelt zondag niet. Ook het reuzenrad op de Pier gaf te kennen vier dagen te sluiten.

Vandaag raast storm Ciara over Nederland. HTM adviseert om de weerberichten, de reisplanner en/of de HTM App in de gaten te houden.

Het hoogtepunt van de storm wordt in de middag verwacht. Houd rekening met een eventueel langere reistijd. pic.twitter.com/kxACNlLsUw — HTM Personenvervoer (@HTM_Reisinfo) February 9, 2020

13.00 uur – Plaatjes schieten op Scheveningen

Op Scheveningen wordt er ook gespeeld met de wind, en daar worden plaatjes van geschoten op de dag van storm Ciara.

12.45 uur

Politie benadrukt om bij spoed of acuut gevaar 112 te bellen, wanneer er geen acuut gevaar speelt kan er contact op worden genomen met de gemeente Den Haag.

Stormschade?

Acuut gevaar of spoed: bel 112

Geen acuut gevaar en speelt het in de openbare ruimte?

Bel de gemeente Den Haag ☎️ 14070

Geen acuut gevaar, maar wel schade aan woning of bedrijf? Dan zelf aan de slag….#ypenburg #leidschenveen #chiara pic.twitter.com/NqYhW6NkFm — Pol_Leidschenveen-Ypenburg (@POL_Ypenburg) February 9, 2020

12.36 uur

In Den Haag komen er meldingen binnen van omgewaaide bomen, op de Medemblikstraat werd daarbij een auto geraakt. Eerder viel op het Schenkviaduct ook al een boom op de weg.

Foto: Regio15

12.28 uur

De Haagse stadsboerderijen hebben besloten om de deuren zondag eerder te sluiten.

Storm Ciara raast vanmiddag over Den Haag. Uit veiligheid voor bezoekers en onze dieren sluiten wij uit voorzorg om 14:00 uur de deuren. — StadsboerderijenDH (@StaboDenHaag) February 9, 2020

12.20 uur

De beide havenhoofden op Scheveningen zijn met hekken afgessloten. Nieuwswebsite Regio 15 constateert dat mensen er toch op gaan.

De beide havenhoofden bij de haven Scheveningen zijn afgesloten met hekken. Desondanks gaan veel mensen er toch op. pic.twitter.com/zcrs59YAKa — Redactie Regio15.nl (@regio15) February 9, 2020

12.15 uur

De verwachting van het KNMI is dat in de provincie Zuid-Holland de wind het sterkst zal zijn in de avonduren.

11.30 uur

Haagse trams rijden nog, bij Den Haag Centraal zijn hekken geplaatst.

Ook zijn er hekken geplaatst bij enkele tramhaltes die naast het ministerie lopen, bij Den Haag Centraal. Maar de trams rijden nog wel gewoon. #storm pic.twitter.com/EL7Xf5VtoD — Mark Kool (@markkool8) February 9, 2020

Foto: Regio15