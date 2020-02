Politie schiet in de lucht bij aanhoudingen

Bij het aanhouden van twee verdachten op de Noorderbeekdwarsstraat in Den Haag heeft de politie in de nacht van zaterdag op zondag twee waarschuwingsschoten gelost, dit meldt mediapartner Omroep West. Agenten kregen een melding van een verdachte situatie in de straat en troffen daar de verdachten aan. Waarom de politie heeft geschoten en waarom de twee zijn opgepakt is nog niet duidelijk. De politie zoekt nog getuigen.