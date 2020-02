Zesentwintig voertuigen met schade in Benoordenhout

De politie in stadsdeel Haagse Hout is op zoek naar mensen die meer informatie kunnen geven over vernielingen in de omgeving van de Ruychrocklaan en de Breitnerlaan. In de nacht van zaterdag op zondag liepen daar 26 voertuigen schade op.

Op foto’s van de politie is op Twitter te zien dat verschillende zijspiegels zijn vernield.