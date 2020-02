Aanhouding voor steekpartij bij pinautomaat

De politie heeft zondagavond een 36-jarige Hagenaar aangehouden voor het neersteken van een 33-jarige Leiderdorper bij een pinapparaat in Den Haag. Het slachtoffer raakte door messteken ernstig gewond. De verdachte ging er zonder buit vandoor.

Het slachtoffer liep zaterdag 4 januari rond 18.30 uur bij een bank aan het Hobbemaplein naar binnen. Er was op dat moment niemand in de bank aanwezig. Het slachtoffer pakte zijn bankpas en wilde deze in de automaat stoppen. Op dat moment hoorde hij dat er iemand het pand binnenkwam. Onmiddellijk werd de Leiderdorper beetgepakt en bedreigd met een mes. De belager eiste geld en stak vrijwel direct in op het slachtoffer. Het slachtoffer liep meerdere messteken op en werd naar het ziekenhuis gebracht om zich aan zijn verwondingen te laten behandelen. De verdachte is vandoor gegaan via de Herman Costerstraat en de Boerenstraat.

In Team West werden er op dinsdag 4 februari camerabeelden van de verdachte getoond. Tips naar aanleiding van de uitzending leidde rechercheurs uiteindelijk naar de 36-jarige verdachte.