EHBE-doos nieuw onderdeel van wethouder Parbhudayals actieplan ‘Met z‘n allen niet alleen‘

Wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid Kavita Parbhudayal wil eenzaamheid bestrijden en vraagt aan alle inwoners van Den Haag om de strijd met haar aan te gaan. Op dinsdag 11 februari zal wethouder Parbhudayal aan ondernemers en zorgprofessionals EHBE-dozen uitdelen in de wijk Leyenburg. De EHBE-doos is een nieuw onderdeel van Kavita’s vorig jaar gelanceerde actieplan tegen eenzaamheid ‘Met z’n allen niet alleen’.

EHBE staat voor Eerste Hulp bij Eenzaamheid. “Het is een doos vol kleine gebaren. Met een klein gebaar kun je een leven veranderen”, zegt Kavita “De EHBE-doos helpt ondernemers en zorgprofessionals om eenzaamheid in hun wijk aan te pakken. Eenzaamheid is een probleem in heel Den Haag: van Transvaal tot Benoordenhout, van Moerwijk tot Scheveningen.” In heel Den Haag zijn er circa 200.000 inwoners, van 19 jaar of ouder, die zich in meer of mindere mate eenzaam voelen (Bron: GGD Haaglanden, cijfers 2016). Dat is meer dan de helft van de volwassen Haagse bevolking.

Omdat ondernemers en zorgprofessionals in hun dagelijkse contacten met klanten vaak mensen zien van wie zij het vermoeden hebben dat zij eenzaam zijn, wil de wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid juist deze groep betrekken bij haar actieplan. De EHBE-doos biedt concrete hulp en -middelen om het gesprek aan te gaan. Zo zitten er bijvoorbeeld kaarten in die je kan geven aan iemand die eenzaam is. In de doos zit allerlei informatie en je kan ook gratis deelnemen aan inspiratiesessies.