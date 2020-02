Heropening voormalig V&D-pand moet voor reuring zorgen in winkelcentrum Leyweg

Op 11 februari wordt Pand Zuidwest geopend in winkelcentrum Leyweg. Pand Zuidwest is een tijdelijke verzamelplek in het voormalige V&D-pand aan de Leyweg voor startende ondernemers en ambachtelijke makers uit heel Den Haag.

Wethouder Economie Saskia Bruines hoopt dat bedrijven hier kunnen starten en groeien: “Met de tijdelijke invulling stimuleren we het ondernemerschap, creëren we werkgelegenheid en zorgen we voor reuring in het winkelcentrum. Het is een belangrijke impuls voor de lokale wijkeconomie. Starters en mkb’ers ondersteunen we waar we kunnen.”

Pand Zuidwest werkt samen met onder andere Das Glück, De vintage kilo sale, Vinylkruk, 3 is a crowd en Earlyrobots. Ook geeft de Haagse Hogeschool op deze locatie colleges over retail en zullen er vverschillende evenementen worden georganiseerd.

Trots op Den Haag Zuidwest

Ook wethouder Regiodeal Zuidwest Martijn Balster is blij met de heropening van het pand: “Mooi dat zoveel sociale en ondernemende initiatieven hier samenkomen. Juist in dit deel van de stad is dit hard nodig. Samen zorgen we ervoor dat we weer trots kunnen zijn op Zuidwest.”

Foto: Pand Zuidwest