Inval bij raadslid Arnoud van Doorn om lekken vertrouwelijke informatie

Justitie verdenkt raadslid Arnoud van Doorn van het lekken van vertrouwelijke informatie. De politie deed afgelopen week een inval bij hem thuis en in zijn werkkamer in het stadhuis. Van Doorn zou geluidsfragmenten van een vertrouwelijke bijeenkomst over de aanstelling van Johan Remkes als waarnemend burgemeester van Den Haag hebben doorgespeeld aan Omroep West.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevestigt dat deze week een ‘ zoeking’ is gedaan bij een Haags gemeenteraadslid vanwege het lekken uit de bewuste vergadering op 7 oktober vorig jaar. Van Doorn zelf stelt dat agenten donderdag om half zeven ’s morgens bij hem thuis en in zijn werkkamer in het stadhuis ‘alle gegevensdragers als telefoons, tablets, laptops, usb-sticks enz’ in beslag hebben genomen en dat hij wordt verdacht van het ‘schenden van ambtsgeheim’.

Het raadslid van de Partij van de Eenheid ontkent dat hij het lek is. “En als dat wel zo was, dan zal ik dat erkennen. Dat was een paar jaar geleden ook het geval”, stelt hij in een reactie. Hij verwijst daarmee naar een eerdere rechtszaak tegen hem van een paar jaar geleden toen hij stukken over de overname door de gemeente van het World Forum lekte. “Toen had ik een goede reden (vind ik nog steeds) om dat openbaar te maken.” De rechter was dat niet met hem eens. Van Doorn werd begin 2014 veroordeeld tot veertig uur werkstraf en een boete van duizend euro vanwege dat lekken, het verkopen van drugs aan minderjarigen en het bezit van een verboden alarmpistool.